ЕС резко увеличил импорт сжиженного газа из РФ: сколько заработали оккупанты

Активист организации Urgewald Себастьян Реттерс считает, что ЕС не хочет отказываться от российского сжиженного газа.

В январе-марте 2026 года ЕС резко увеличил импорт российского сжиженного газа. Это произошло из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе и остановки поставок сжиженного газа из Катара в страны-члены блока из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает Financial Times.

По данным энергетической исследовательской группы Kpler, в первом квартале текущего года ЕС увеличил импорт российского газа с завода "Ямал СПГ" на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 5 млн тонн. При этом в марте страны-члены блока импортировали 1,8 млн тонн.

Страны-члены блока потратили на покупку российского сжиженного газа, который производится на указанном заводе, примерно 2,88 млрд евро, подсчитала экологическая некоммерческая организация Urgewald.

Активист Urgewald Себастьян Реттерс считает, что 5 млн тонн природного газа, приобретенных Европой за первые три месяца 2026 года, свидетельствуют о том, что европейские покупатели не желают отказываться от российского СПГ.

В то же время журналисты, ссылаясь на данные Еврокомиссии, отмечают, что более двух третей СПГ, импортируемого в блок на сегодняшний день, поступает из США. К тому же европейские чиновники не проявляют особого желания пересматривать запрет на импорт российского сжиженного газа, который должен вступить в силу в январе 2027 года. В прошлом месяце комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен выступил в защиту будущего запрета ЕС на российский СПГ, заявив, что "было бы ошибкой повторять то, что мы делали в прошлом", имея в виду значительную зависимость блока от российского газа.

Себастьян Реттерс, ссылаясь на данные Kpler, дает понять, что реализация запрета на импорт российского сжиженного газа больно ударит по российским производителям.

"Все цифры указывают на зависимость России от европейского рынка", – отметил он.

Отказ ЕС от российского газа

26 января Европейский Совет принял решение о постепенном окончательном запрете импорта "голубого топлива" из РФ. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что блок не собирается возвращаться к российским энергоресурсам, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Впрочем, уже на следующий день после заявления главы Еврокомиссии в СМИ появилась информация, что блок может отложить запрет на импорт российской нефти и газа из-за войны на Ближнем Востоке.

