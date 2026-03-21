Евросоюз может отложить отказ от российской нефти и газа, - Bloomberg

Ключевой причиной стала блокировка Ираном Ормузского пролива.

Евросоюз может отложить введение запрета на импорт российской нефти и газа из-за войны США и Израиля против Ирана, которая вызвала перебои в поставках энергоносителей из Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет агентство, ЕС, в частности, хотел отказаться от российского газа, полагая, что сможет компенсировать выпадающие объемы за счет увеличения поставок с Ближнего Востока, однако сейчас эти планы оказались под угрозой.

Еврокомиссия собирается 15 апреля рассмотреть предложение об отказе от импорта российской нефти, но велика вероятность, что решение об отсрочке все же будет принято.

Видео дня

Отмечается, что ключевой причиной стала блокировка Ираном Ормузского пролива - важнейшей энергетической артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ).

По словам источников издания, иранские официальные лица пока не хотят даже обсуждать вопрос о возобновлении работы пролива.

"Даже если война на Ближнем Востоке прекратится, существует риск, что судовладельцы в течение какого-то времени будут отказываться от прохода через пролив", - отметил высокопоставленный европейский чиновник.

Отказ ЕС от российских энергоносителей

Ранее сообщалось, что европейский Союз выполнит свое обещание прекратить весь импорт российского сжиженного природного газа до конца года, несмотря на глобальный шок в поставках газа, вызванный войной на Ближнем Востоке.

"У нас есть четкие цели, и мы их придерживаемся. Мы следуем плану в средне- и долгосрочной перспективе, и наши цели очень четкие", - отмечала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

