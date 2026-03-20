Пересмотрит ли ЕС сроки отказа от газа из РФ: в Еврокомиссии дали четкий ответ, – FT

В ЕС раскрыли планы в отношении российского газа на фоне повреждения мощностей по производству СПГ в Катаре.

Европейский Союз выполнит свое обещание прекратить весь импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца года, несмотря на глобальный шок в поставках газа, вызванный войной на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

"У нас есть четкие цели, и мы их придерживаемся. Мы следуем плану в средне- и долгосрочной перспективе, и наши цели очень четкие", – отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так она ответила на вопрос, отложит ли ЕС прекращение импорта в ответ на повреждение мощностей по производству СПГ в Катаре и нарушение работы мировых газовых рынков.

Кроме того, в четверг лидеры ЕС договорились о том, что председатель Европейской комиссии назвала "временными, индивидуальными и целенаправленными" мерах по смягчению непосредственного влияния роста цен на энергоносители на континенте.

26 января Европейский Совет принял решение о постепенном окончательном запрете импорта "голубого топлива" из РФ. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

При этом не все члены блока готовы отказаться от российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тогда заявил, что Братислава намерена обжаловать решение Евросоюза о прекращении импорта российского газа.

16 марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил резко против возобновления сотрудничества с Россией в энергетической сфере, несмотря на рост цен на энергоносители из-за событий на Ближнем Востоке.

