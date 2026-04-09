Россия пытается втюхать свой СПГ через посредников фоне энергетического кризиса, - Bloomberg

В опасности оказались страны, которые зависимы от поставок из Катара.

Россия пытается воспользоваться глобальным дефицитом поставок природного газа, чтобы продать свое запретное "голубое топливо" странам Южной Азии, страдающим от дефицита энергоресурсов.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что на прошлой неделе российский газ предлагался с 40%-ой скидкой по сравнению со спотовыми ценами через малоизвестные посреднические компании, базирующиеся в Китае и России. По информации источников, продавцы могут предоставить документы, которые создадут видимость того, что поставки происходят из нероссийских источников, таких как Оман или Нигерия.

Bloomberg пока что не удалось подтвердить, были ли какие-либо из этих партий куплены.

Фактическое закрытие Ормузского пролива и атаки на крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Катаре привели к сокращению мировых поставок примерно на пятую часть, что привело к росту цен. Поставки из Катара остановились, что вынудило клиентов в Бангладеш и Индии искать более дорогие альтернативы.

Хотя Россия неуклонно расширяет экспорт со своих заводов, подпадающих под санкции США – "Арктик СПГ-2" и "Портовая" – большинство покупателей по-прежнему с осторожностью относятся к этим грузам из-за опасений попасть под санкции Вашингтона. Китай пока остается единственной страной, импортирующей подсанкционный российский СПГ при помощи "теневого флота".

Расширение поставок в страны за пределами Китая помогло бы России диверсифицировать свою клиентскую базу и увеличить экспорт с объектов, попавших в "черный список". "Арктик СПГ-2" начал экспорт в 2024 году, но его мощность ограничена из-за нехватки судоходных мощностей и покупателей.

Экспорт российского газа в ЕС и блокировка Ормузского пролива

В течение 2025 года экспорт российского газа в Евросоюз сокращался. По итогам 2025 года он обвалился на 44%. ЕС планировал отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года.

Однако 2 марта Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Ограничение судоходства в проливе, а также удары по Катару, который является одним из поставщиков газа в ЕС, возобновили дебаты об отказе блока от российского газа.

Чиновники ЕС уверяют, что не собираются отказываться от запрета на ввоз российского газа, несмотря на негативные последствия войны в Иране, но теперь неясно, произойдет ли это в конце следующего года.

В то же время в марте среднесуточный объем экспорта российского газа в ЕС вырос на 22% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года – до 55 миллионов кубометров.

