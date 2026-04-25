Бессент ответил, продолжат ли США послабления по нефти из Ирана и России, - АР

Вашингтон больше не будет идти на уступки агрессорам ради стабилизации мировых цен.

ША не планируют продлевать исключения, позволяющие покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти в море полностью исключено.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, пишет Associated Press. "У нас блокада, и нефть не поступает. И мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать останавливать добычу, что очень плохо повлияет на их скважины", – сказал он.

Заявления Бессента прозвучали на фоне обеспокоенности на мировых энергетических рынках войной США против Ирана, а также из-за закрытия Ормузского пролива.

В марте США освободили от обязательств по продаже российской нефти и нефтепродуктов с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на сырую нефть выросли выше $100 за баррель.

Ослабление санкций США против российской нефти

Бессент во время переговоров с Еврокомиссией заявил об отсутствии намерений продлевать генеральную лицензию на операции с российской нефтью, заявил член Европейской комиссии по вопросам торговли Марош Шефчович во время визита в Вашингтон.

По его словам, такие решения принимались в качестве экстренной меры из-за сложного положения стран с низким уровнем дохода, которые сильно пострадали от кризиса.

Стоит отметить, что во время визита был подписан меморандум между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых. Документ предусматривает стратегическое партнерство, охватывающее всю цепочку – от разведки и добычи до переработки, производства и инноваций.

