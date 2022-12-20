Рост инфляции может быть вызван учетом стоимости генераторов и горючего в цене конечного продукта.

Проблемы с энергетикой, вызванные ракетными обстрелами россиянами критической инфраструктуры, могут повлиять на рост инфляции в первом квартале 2023 года.

Как сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона, этот прогноз не учитывает имеющиеся проблемы с энергетикой, вызванные ракетными обстрелами критической инфраструктуры.

"Мы, как Министерство экономики, предполагаем, что в следующем году в Украине будет определенный рост (ВВП - УНИАН) – небольшой, на 3,2%. Конечно, вы догадываетесь, что все макропрогнозы строятся на развитии военных событий, и поэтому если у нас закончится война в следующем году, ... мы предполагаем, что тогда будет рост 3,2%", - сказала она.

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"Проблемы эти могут, прежде всего, повлиять на инфляцию в первом квартале, потому что бизнес сегодня очень активно ищет альтернативные источники питания. Мы, как правительство, оперативно приняли решение освободить от пошлин и НДС ввоз энергогенерирующего оборудования в страну. И мы понимаем, что переход на генераторы может частично перенести стоимость дизельного топлива, стоимость генераторов на стоимость конечного продукта, что может привести к увеличению инфляции в первом квартале", - сказала министр.

Атаки на энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами.

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