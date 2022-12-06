Глава МИД убежден, что Украина вместе с международными партнерами не позволит российскому ракетному террору достичь его целей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о росте темпов и объемов помощи от международных партнеров для энергосистемы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга, отметив при этом, что происходит мобилизация как правительств стран-партнеров, так и частных компаний.

Министр сказал, что внешнеполитическое ведомство продолжает помогать Министерству энергетики, НЭК "Укрэнерго" и другим ведомствам в восстановлении энергетической системы Украины, поврежденной российскими террористическими ударами.

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"Я благодарен фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование, генераторы большой мощности на сумму 30 миллионов долларов. Первая партия в восемь генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе", - сказал Кулеба.

Он добавил, что это результат встречи и договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и непосредственно Говардом Баффетом.

Также глава МИД сказал, что Нидерланды выделили для Украины 26 сверхмощных трансформаторов, запчастей и оборудования.

Кроме того, Министерство климата и окружающей среды Польши передало 42 километра кабеля, 259 трансформаторов, ограничители потока, разъединители.

"Это оборудование ждет технической оценки и готовится к отправке в Украину" - Также он сказал, что среди прочего планируется отправка в Украину ряда мощных трансформаторов от чешских партнеров.

Кулеба выразил благодарность всем партнерам. Министр подчеркнул, что после встречи "Группы семи+" на прошлой неделе в Бухаресте темпы и объемы помощи для энергосистемы Украины растут.

"Вместе мы не дадим российскому ракетному террору достичь его целей", - подчеркнул Кулеба.

Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет.

Были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в трех областях Украины - Киевской, Винницкой и Одесской.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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