Объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений после атаки дронами сегодня утром, однако ситуация в системе все еще сложная.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, все 13 БПЛА были сбиты, однако ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.
"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА были сбиты", - отметили в компании.
Также сообщается, что вчера, 13 декабря, был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.
Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно получают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.
В "Укрэнерго" отмечают, что всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии и для получения точной информации по отдельному региона рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).
Атака 14 декабря:
14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе. Благодаря работе ПВО было уничтожено 13 беспилотников.
В Киеве обломки сбитых дронов попали в административное здание, четыре жилых здания получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.
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