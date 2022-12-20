Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит запитать больше потребителей.

В связи с атакой дронами ночью 19 декабря в энергосистеме наблюдается значительный дефицит мощности, наихудшая ситуация в Центральном регионе и Киеве, сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"По состоянию на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждений энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.

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"Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей", - сообщили в компании.

Ремонтные бригады "Укрэнерго", генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение, отметила пресс-служба.

Ситуация со светом в Киеве и области

Как сообщал УНИАН, ночью 19 декабря, столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить. Местные власти заявили о попадании в объекты инфраструктуры и жилые дома.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в 10 областях и Киеве из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко отметил, что из-за атаки пришлось прибегнуть к одновременным отключениям всех трех групп потребителей.

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