Сильная гроза настигла туристов на горе Миттагшпитце неожиданно.

Трое опытных туристов погибли от удара молнии в популярном туристическом месте в Тирольских Альпах в Австрии.

Как пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции, что 60-летние муж и жена, а также 62-летний брат жены были найдены мертвыми на высоте около 2270 метров после внезапной перемены погоды в минувшие выходные.

Сообщается, что все трое направлялись на гору Миттагшпитце недалеко от деревни Флирш, однако решили начать спуск около полудня из-за приближающейся грозы. После того, как они не вернулись, были начаты поиски.

Видео дня

Вскоре экипаж аварийного вертолета обнаружил безжизненные тела туристов около обозначенной тропы. Поисковые работы усложнялись сложными погодными условиями – дождь, туман и сильный ветер даже помешали вертолету приземлиться.

Другие несчастные случаи с туристами в Альпах

Как сообщал УНИАН, прошлым летом молния убила 18-летнего туриста на самой высокой горе Германии – трое людей решили подняться на горную вершину Цугшпитце в сильную грозу.

Тем временем, осенью 2023 года 42-летний турист разбился насмерть в результате падения с высоты 90 метров с канатного трапа, прозванного "лестницей в небеса", в живописных горах Дахштайн в Австрии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.