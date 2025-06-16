Трое опытных туристов погибли от удара молнии в популярном туристическом месте в Тирольских Альпах в Австрии.
Как пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции, что 60-летние муж и жена, а также 62-летний брат жены были найдены мертвыми на высоте около 2270 метров после внезапной перемены погоды в минувшие выходные.
Сообщается, что все трое направлялись на гору Миттагшпитце недалеко от деревни Флирш, однако решили начать спуск около полудня из-за приближающейся грозы. После того, как они не вернулись, были начаты поиски.
Вскоре экипаж аварийного вертолета обнаружил безжизненные тела туристов около обозначенной тропы. Поисковые работы усложнялись сложными погодными условиями – дождь, туман и сильный ветер даже помешали вертолету приземлиться.
Другие несчастные случаи с туристами в Альпах
Как сообщал УНИАН, прошлым летом молния убила 18-летнего туриста на самой высокой горе Германии – трое людей решили подняться на горную вершину Цугшпитце в сильную грозу.
Тем временем, осенью 2023 года 42-летний турист разбился насмерть в результате падения с высоты 90 метров с канатного трапа, прозванного "лестницей в небеса", в живописных горах Дахштайн в Австрии.
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