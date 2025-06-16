Белый Дом, вероятно, просит воздержаться от удара по энергетически важному для Тегерана острову, но ситуация может измениться.

Дальнейшие удары Израиля по Ирану могут привести к сокращению экспорта нефти на 90% и увеличивают риски для поставок "черного золота" с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков RBC Capital Markets LLC.

Отмечается, что это произойдет в случае удара по иранскому острову Харг.

"Чем дольше длится этот конфликт, тем больше растет вероятность того, что Израиль может попытаться ограничить финансовые возможности Ирана, необходимые для восстановления его ядерной программы", - констатируют эксперты.

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Они добавляют, что, в ответ, иранские прокси (боевые группировки "Хезбола", ХАМАС, - УНИАН) могут ударить по энергетическим объектам в Ираке.

Сейчас Израиль воздерживается от ударов по острову, поскольку об этом, вероятно, попросил Белый Дом. В то же время аналитики добавляют, что Иерусалим может передумать, если решит свергнуть иранскую власть, однако сомневаются в прекращении поставок сырья по ключевой водной артерии, которую контролирует Тегеран.

"Если смена режима станет главной целью израильской войны, мы не думаем, что иранское руководство будет предоставлять приоритет сохранению стабильных поставок нефти. Однако, мы считаем, что закрытие пролива (речь об Ормузском проливе, - УНИАН) стало своеобразной "страшилкой" для рынка во время недавних торгов", - добавили они.

Тем временем банк Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть с базовым сценарием, который предусматривает, что конфликт не повредит поставкам нефти. Согласно пересмотренным прогнозам, цена нефти марки Brent в следующем квартале составит 67,50 долларов за баррель. Хотя это на 10 долларов выше предыдущего прогноза, это значительно ниже сегодняшних котировок Brent - около 75 долларов за баррель.

Война Израиля против Ирана - последние новости

Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. По данным организации "Маген Давид Адом", в результате атаки три человека погибли, и еще более 60 получили ранения.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, объявив о начале операции "Rising Lion".

Президент США Дональд Трамп назвал ее отличной и призвал Иран согласиться на ядерную сделку пока не поздно. Он также предупредил, что США готовы поддержать Израиль, поэтому Тегерану не стоит идти против американских интересов.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке, но предоставили Израилю разведывательные данные.

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