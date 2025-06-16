Китай стал второй страной после США, в которой были проведены успешные клинические испытания по вживлению имплантатов в мозг человека.

В Китае проходят клинические испытания нейрочипа, позволяющего передавать сигналы мозга для управления внешним устройством, что сделало Китай второй страной в мире, достигшей данного этапа исследований. Ранее такого удалось добиться только компании Neuralink Илона Маска.

Первый доброволец получил свой имплант еще в марте, сообщает Bloomberg. Жителю Китая, страдающему от паралича всех конечностей, установили беспроводной инвазивный чип с интерфейсом BCI ("мозг-компьютер"). Всего через несколько недель после операции человек смог играть в шахматы и видеоигры, управляя ими только при помощи силы мысли.

Сообщается, что имплант, созданный в Китае, претендует на звание самого компактного в мире: его диаметр составляет 26 мм, а толщина корпуса – всего 6 мм. При этом, как заявляют китайские ученые, этот имплант более чем в 100 раз гибче, чем тот, что был разработан Neuralink.

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На следующем этапе ученые намерены обучить пациента управлению роботизированной рукой, чтобы он смог выполнять простые действия, такие как захват и удержание чашки.

Ожидается, что китайская система BCI сможет получить одобрение регуляторов и выйти на рынок уже в 2028 году.

Neuralink Илона Маска установила свой нейрочип уже трем пациентам. С его помощью человек может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

Ранее стало известно, что секретный стартап главы Valve Гейба Ньюэлла, выпустит свой первый нейрочип в 2025-ом. В отличие от чипов Neuralink эти будут вживляться проще и подключаться одновременно к нескольким частям мозга.

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