"Разнесение" завода по производству "Гераней" там не остановит их поток, но может уменьшить, говорит эксперт.

"Алабугу" "однозначно надо добить", ведь нельзя позволять россиянам развернуть "здоровенный завод, который действительно в одном месте собирает такое большое количество дронов". Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Отвечая на вопрос о том, что накануне беспилотники долетели до завода в российской Елабуге, где производят "Герани", Дикий отметил, что "Алабугу" однозначно надо добить".

"В частности, это еще и вопрос принципа, кроме всего прочего... Нельзя им позволять так делать, что развернули здоровенный завод, который действительно в одном месте собирает такое большое количество дронов. Немножко это слишком нагло. За наглость надо наказывать", - сказал он.

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В то же время, отметил экс-командир, даже если "разнести" "Алабугу", то проблему с вражескими дронами это полностью не нивелирует. Дикий подчеркнул:

"Дело в том, что даже когда мы "разнесем" эту "Алабугу", это будет однозначно приятно, но, по большому счету, это, к сожалению, не остановит поток "Гераней". Уменьшит - возможно. Но не остановит".

Он пояснил, что "Алабуга" - это конечная сборка, а ее можно развернуть в любом другом месте.

"И они это будут делать, когда мы "Алабугу" разнесем. Просто что, да, им будет не так комфортно", - сказал ветеран.

Атака на Алабугу

Как сообщалось, 15 июня в российских и украинских пабликах в соцсетях отмечалось, что завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан был атакован неизвестными беспилотниками.

Впоследствии губернатор Татарстана Рустам Минниханов подтвердил факт атаки дронов на регион. По его словам, во время ликвидации БПЛА обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе.

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