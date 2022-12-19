Речь идет об Обуховском, Вышгородском и Бучанском районах.

Три района Киевской области сейчас частично обесточены из-за сегодняшней атаки Российской Федерации беспилотниками "Shahed".

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, Киевская область отразила третью атаку РФ в течение последней недели.

"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Заживлена только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, однако ситуация сложная", - сообщил Кулеба.

Видео дня

По его словам, с ночи все службы ликвидируют последствия атак.

Кулеба подчеркнул, что в области сейчас введены экстренные отключения электричества, графики стабилизационных выключений не действуют.

Удар по Киеву 19 декабря

19 декабря 2022 года Киев и область были атакованы иранскими дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.

Над Киевом удалось сбить 15 из более 20 вражеских БПЛА. Было попадание в объект инфраструктуры.

Атаки на энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: