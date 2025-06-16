Этот договор был ратифицирован Ираном в 1970 году.

Иранский парламент готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тем не менее Тегеран, как и прежде, выступает против разработки оружия массового уничтожения. Об этом заявил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет Reuters.

"В свете последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство обязано выполнять законы, принятые парламентом, но такое предложение только готовится, и мы будем координировать свои действия с парламентом на более поздних этапах", - сказал он в разговоре с журналистами.

Также Багаи рассказал, что Иран призывает МАГАТЭ осудить израильские удары по ядерным объектам его страны.

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В агентстве напомнили, что ДНЯО был ратифицирован Ираном в 1970 году. Этот договор гарантирует странам право на развитие гражданской атомной энергетики в обмен на отказ от разработки и создания ядерного оружия, а также сотрудничество с МАГАТЭ.

Боевые действия между Ираном и Израилем - последние новости

Ранее Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю. Отмечается, что взрывы раздавались во многих районах страны, включая Тель-Авив и город Хайфа.

Кроме того, 15 июня Армия обороны Израиля осуществила массированный обстрел объектов Корпуса стражей исламской революции и иранских военных в Тегеране. Целями армии стали многочисленные военные объекты по всей стране.

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