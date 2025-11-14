Долги на рынке электроэнергии остаются одним из главных вызовов для поставщиков, особенно при работе с предприятиями критической инфраструктуры. Об этом заявил директор компании "ЭЛ-ЭНЕРГО" Александр Хандрига.

По его словам, значительная часть таких предприятий закупает электроэнергию по Закону "О публичных закупках". Это означает, что поставщик имеет минимальное влияние на условия контрактов, даже если существуют риски неплатежей.

"Большинство наших клиентов, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, закупают электроэнергию по Закону "О публичных закупках". Это означает, что поставщик фактически имеет ограниченное влияние на условия будущего договора", - пояснил Хандрыга.

Он отметил, что накопление долгов у таких потребителей создает цепную проблему для всего рынка, ведь задержки платежей делают невозможным своевременные расчеты между участниками рынка.

"Условия постоянного недофинансирования и задержки расчетов негативно влияют на всю систему. Когда предприятия критической инфраструктуры не могут оплатить вовремя, это сразу бьет по стабильности поставок и создает риски для других потребителей", - подчеркнул он.

Ранее председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко отметила, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии и отсутствие гарантированного финансирования производителей из ВИЭ тормозят развитие зеленой энергетики в Украине.