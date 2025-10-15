Россия борется с нехваткой топлива и ростом цен после серии украинских атак на НПЗ

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводами вызвали топливный кризис в РФ. Чтобы справиться с проблемой, Москва запретила или ограничила экспорт бензина и дизтоплива.

"Радио Свобода" пишет, что такое решение привело к дефициту топлива и рост цен в некоторых бывших советских республиках Центральной Азии, которые все еще зависят от России.

Таджикистан

Таджикистан, который импортирует почти все топливо и в основном из России, принял один из самых серьезных ударов. Будучи стратегическим партнером и близким союзником Москвы, страна все еще получает российское топливо в рамках двусторонних соглашений об импорте.

Однако цены в самой бедной стране Центральной Азии резко выросли с тех пор, как Россия впервые ввела ограничения на экспорт энергоресурсов этим летом. Литр бензина стоит около 1,30 доллара - самый высокий показатель в регионе. В связи с этим многие такси и общественный транспорт в Душанбе перешли на сжиженный природный газ или электроэнерги.

Отмечается, что годовой импорт бензина из России к концу года в Таджикистан достигнет 500 000 тонн, что превышает 451 000 тонн в 2024 году.

Кыргызстан

Кыргызстан импортирует из России более 90% потребляемого бензина и дизельного топлива. Как член Евразийского экономического союза, возглавляемого Москвой, страна была защищена от экспортного запрета РФ, но с лета сталкивается с ростом цен, задержками поставок и временной нехваткой топлива.

"В краткосрочной перспективе существует мало реальных альтернатив российским поставкам. Все эти альтернативы потребуют значительных инвестиций в инфраструктуру и будут дороже, чем текущие поставки из России", - сказала экономист Нургуль Акимова.

Узбекистан

Узбекистан импортирует бензин и дизельное топливо в рамках контрактов, заключенных правительством с российскими компаниями. Однако, опасаясь чрезмерной зависимости от Москвы, самая густонаселенная страна Центральной Азии увеличила импорт топлива из Казахстана и Туркменистана - двух крупнейших экспортеров Центральной Азии.

Узбекистан имеет большие запасы нефти, но не располагает инфраструктурой для увеличения добычи. В 2024 году добыча составляла всего около 63 000 баррелей в день.

Казахстан

Казахстан в основном самодостаточен в энергетическом плане. Страна имеет большие запасы энергоресурсов и обладает технологиями для переработки нефти. Астана производит около 14 миллионов тонн нефтепродуктов в год - больше всех в Центральной Азии - и ежегодно импортирует еще 1,2 миллиона тонн из России.

Однако страна по-прежнему страдает от сбоев в работе российской нефтеперерабатывающей сети. В связи с этим Казахстан ввел запрет на экспорт нефтепродуктов и принял жесткие меры по борьбе с трансграничной контрабандой топлива, чтобы предотвратить дефицит.

Туркменистан

Огромные запасы нефти и газа Туркменистана, а также строгий контроль правительства над добычей позволяют поддерживать относительную стабильность на внутреннем рынке. При этом местные потребители в значительной степени защищены от внешних потрясений благодаря политике государства.

"Туркменистан - единственная страна в регионе, которая имеет избыток всех видов энергоресурсов", - сказал экономист Марат Мусуралиев в интервью Kyrgyz Service.

3 октября власти страны заявили, что производство бензина и дизельного топлива за первые девять месяцев 2025 года превысило плановые показатели. Сообщается, что Туркменистан производит около 275 000 баррелей сырой нефти и жидкого топлива в день.

Удары украинских дронов по российским НПЗ - главные новости

В России усиливается бензиновый кризис, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Перебои с поставками топлива фиксируются уже в более чем 10 регионах и распространяются на европейскую часть РФ.

Так, экспорт дизельного топлива из России приблизился к самому низкому уровню с 2020 года из-за систематических ударов украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре,

Российские НПЗ на фоне атак получат многомиллиардные субсидии. Сообщается, что они должны сохранить право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством страны-агрессора так называемые "пороговые цены".

