Украинские дальнобойные беспилотники, похоже, установили новый рекорд, преодолев огромное расстояние для поражения нефтеперерабатывающего завода в российской Тюмени.

Об этом сообщает украинский ресурс Defense Express. Отмечается, что расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

"Известно, что минимум несколько дронов успешно долетели до самой Тюмени и взрыв одного из них на территории завода. Но очевидно речь пока не идет о поражении установок по первичной переработке нефти и начале традиционного пожара", – говорится в материале.

Местные власти также подтвердили сам факт атаки. Однако там традиционно отчитались, что все дроны якобы "обезвредили", взрывов не было, пострадавших тоже нет. Хотя в местных СМИ пишут, что в районе НПЗ заметили кареты "скорой", а на видео, которые распространяются по сети, видно проезд пожарных машин.

И хотя последствия атаки пока неизвестны, факт заключается в том, что украинские дроны преодолели более 2000 км, пишут авторы. Кроме того, в Тюмени вообще не были готовы к подобному развитию событий – воздушную тревогу в городе не объявляли.

До сих пор максимальная дальность ударов по российским объектам достигала 1700 километров, когда в августе 2025 года был атакован НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми. А 3 октября были нанесены удары по НПЗ в Орске – расстояние составляет около 1500 км.

"При этом дальность в 2000 км означает, что в зоне поражения находится просто огромная часть РФ, а главное – промышленный район Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска. Которые, будучи за Уралом всегда считались сверхглубоким тылом РФ. Также следует учесть, что предыдущий дальнобойный удар по российским объектам за Уралом – НПЗ в Орске за 1,5 тысячи км, был поражен дронами "Лютый", а не БПЛА на базе легкомоторных самолетов. В то же время какие именно средства были использованы на этот раз – пока неизвестно", – резюмировали в Defense Express.

Атаки по России

В российском Белгороде в очередной раз прогремели взрывы на ТЭЦ. Жителям города уже прямо говорят покупать генераторы.

Заместитель командира 14-го отдельного полка БПАК Роман Парханов рассказал, что больше всего от дроновых атак россияне защищают два региона. Речь о Московской области, а также временно оккупированном Крыме.

