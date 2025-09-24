С начала августа украинские беспилотники поразили почти половину российских НПЗ.

Экспорт дизельного топлива из России приблизился к самому низкому уровню с 2020 года из-за систематических ударов украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сообщает Financinal Times.

Издание отмечает, что с начала августа украинские беспилотники атаковали 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом на отдельных НПЗ "хлопок" цвел несколько раз.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, атаки дронов вывели из строя мощности заводов, на которых перерабатывалось около 1 млн баррелей российской нефти в сутки.

"Это, пожалуй, самая эффективная кампания, которую Украина проводила", - сказал руководитель отдела ценообразования на европейские нефтепродукты в компании Argus Бенедикт Джордж.

Журналисты напоминают, что Россия - второй в мире экспортер дизельного топлива. Причем примерно половина грузов направляется в Турцию. Москва пока не ограничивает экспорт дизеля за границу, в отличие от бензина, которого все больше не хватает на внутреннем рынке страны и на временно оккупированных территориях.

Солярки же в России пока достаточно. По данным журналистов, производство дизеля превышает внутренний спрос более чем на 50%. Дизельное топливо широко используется в сельском хозяйстве и некоторыми военными подразделениями, в частности танковыми войсками.

Украинские беспилотники систематически зажигают хлопок на российских НПЗ, что уменьшает поток денег на финансирование российско-украинской войны. В частности, в ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ поразили два важных нефтеперерабатывающих завода в России - Саратовский и Новокуйбышевский. В результате атак на обоих заводах вспыхнули пожары.

В ночь на 18 сентября 2025 года украинские дроны посетили Волгоградский НПЗ, который, после этой атаки, остановил работу.

В этот же день взрывы прогремели на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Башкортостане. На территории предприятия поднялся пожар.

