По данным владельцев некоторых российских сетей АЗС, часть НПЗ не поставляют 92-й и 95-й бензин несколько недель.

В Российской Федерации усиливается бензиновый кризис, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Перебои с поставками топлива фиксируются уже в более чем 10 регионах и распространяются на европейскую часть РФ, сообщают Известия.

Журналисты отмечают, что если ранее проблемы с топливом наблюдались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, перебои с поставками бензина фиксируют, в частности, в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке.

"Владельцы сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель", - отмечают журналисты.

Российские издания оправдывают эти проблемы якобы повышением спроса на топливо и ростом активности туризма. В то же время они косвенно признают и влияние ударов по НПЗ беспилотников Сил обороны Украины.

"На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. Прежде всего сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, обусловленная системным дисбалансом между производственными возможностями и имеющимся спросом, фактором сезонности и рядом других причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить, в частности, к закрытию заправок", - отметил президент "Независимого топливного союза РФ" Павел Баженов.

Член Российского топливного союза Екатерина Савкина подтверждает прекращение работы части АЗС.

"Кто-то уже работает "от бензовоза до бензовоза", кто-то "замотал пистолеты" на длительное время. В общем уже несколько недель ряд АЗС не могут получить топливо с нефтеперерабатывающих заводов", - отметила Савкина.

В свою очередь, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев добавляет, что география топливного кризиса в стране расширяется.

"Сначала проблема нехватки топлива была локальной, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: все больше регионов России сталкиваются с дефицитом", - отметил он.

