Платить за холодные батареи не придется: правительство изменило принцип начисления в платежках

Украинцам, у которых не было отопления в квартирах из-за аварийной ситуации в энергетике, не будут начислять плату за услуги по тепло- и водоснабжению, а также вывозу бытовых отходов.

"Поручил правительству подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления в эти месяцы. Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии это должно заработать", - сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.

По ее словам, это касается тепло- и водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов.

"Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно произвести перерасчет за весь период не предоставления услуг и отразить эти суммы в платежках. Потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно", - отметила Свириденко.

Она отметила, что суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года.

"Люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги", - добавила премьер-министр.

Контролировать выполнение этого решения поручено Министерству развития общин и территорий и Госпродпотребслужбе.

Удары РФ по украинской энергетике

Как писал УНИАН, РФ на фоне морозов увеличила массированные обстрелы Киева и других крупных городов с целью, чтобы их жители жили без отопления, воды и света.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснял, сколько по закону может не быть света и как доказать факт отсутствия коммунальных услуг.

Столичный теплопоставщик "Киевтеплоэнерго" сообщил, что в домах со счетчиками его жители будут платить за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах, где нет счетчиков, счета за тепло формируются на основании тепловой нагрузки, то есть количества тепла, которое дом нуждается для комфортной температуры в самую холодную погоду.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к диктатору Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели. При этом 30 января в Кремле заявили, что Россия согласилась не бить по украинской энергетике только до 1 февраля.

