Геннадий Рябцев убежден, что обстрелы объектов энергетики будут продолжаться, но россиянам не удастся надолго погрузить Украину во тьму.

В Украине могут ввести графики почасовых отключений для населения, если в течение суток энергетики не смогут восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Такое мнение УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя ночную российскую атаку на украинскую энергетику.

"Если энергетикам не удается в течение суток обеспечить возвращение электроэнергии всем потребителям, то не исключено введение графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности (о введении графиков ограничения мощности для промышленности с 16 до 20 часов 22 октября уже сообщило "Укрэнерго", - УНИАН)", - отметил он.

Россияне изменили тактику

Цели для сегодняшней атаки, по словам эксперта, были прогнозируемыми.

"Мною и моими коллегами было отмечено, что удары будут чередоваться. Сначала удары будут наноситься по периферийным объектам объединенной энергосистемы, и это подтверждали удары по Сумской и Черниговской областях, по Одесской области, которая тоже считается периферийным регионом для объединенной энергосистемы. Эти удары должны чередоваться с ударами по крупным ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем", - отметил Рябцев, добавив, что удары будут продолжаться.

Эксперт убежден, что россиянам не удастся погрузить Украину во тьму надолго, однако некоторое время населению придется посидеть без электричества.

"Есть все возможности для того, чтобы восстанавливать работу всех сетей и систем после каждой такой атаки, но в течение суток или большего периода могут вводиться ограничения в энергопотреблении", - отметил Рябцев.

Он добавил, что речь идет как об ограничении мощности для промышленности, так и об аварийных отключениях, которые сейчас продолжаются в Киеве и большинстве областей Украины. По его мнению, аварийные отключения "обычно длятся сутки или меньше".

Где самая сложная ситуация со светом в Украине сейчас

Рябцев отмечает, что очень сложная ситуация сложилась в Чернигове, поскольку в результате российских атак была выведена из строя Черниговская ТЭЦ. Он указал, что вражеские дроны беспрепятственно долетают до объектов критической инфраструктуры в регионе и транзитом - в Киевскую область.

"Прошло достаточно времени, а ситуация не меняется. Создается впечатление, что Черниговская область - проходной двор для российских шахедов", - отметил эксперт.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

Атаки России на энергосистему Украины - главные новости

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли мощный удар по объектам украинской энергетики. Из-за атак введены экстренные отключения в ряде областей Украины и Киеве.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечал, что россияне изменили тактику ударов по энергосистеме. По его словам, враг стремится довести ее до непригодного состояния.

Удары по украинской энергетике будут продолжаться. Авиаэксперт Валерий Романенко прогнозирует, что до конца месяца стоит ожидать одного-двух ударов по объектам энергетики.

