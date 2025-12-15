Отключение света 16 декабря: когда не будет электроэнергии во вторник

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Завтра, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - отметили в компании.

Видео дня

Там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Отключение света - другие новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве являются одними из самых длительных в Украине. По его словам, это в частности потому, что в столице расположено огромное количество общегосударственных объектов.

The Washingtоn Рost писало, что энергетическая система Украины оказалась на грани коллапса из-за массированных российских обстрелов, а Киев и Восток Украины близки к блэкауту. Отмечается, что российские удары могут полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с Запада, где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины, что фактически разделит страну на две части и приведет к блэкауту на Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: