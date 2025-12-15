В случае получения необходимого оборудования и прекращения ударов ремонт может быть произведен достаточно быстро.

Энергетическая система Украины оказалась на грани коллапса из-за массированных российских обстрелов, а Киев и Восток Украины близки к блэкауту, пишет The Washingtin Роѕт.

Собеседники журналистов отмечают, что российские удары могут полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с Запада, где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины, что фактически разделит страну на две части и приведет к блэкауту на Востоке.

"Мы, если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Видео дня

Собеседники издания добавляют, что близок к блэкауту и Киев.

"Сейчас мы в шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве", - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией в энергетике.

К тому же, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, воздушные атаки врага на энергетику становятся все более частыми, что оставляет меньше времени на восстановление.

В то же время издание отмечает, что в 2022 году после блэкаута поставки электроэнергии были восстановлены уже через два дня, и собеседники журналистов дают понять, что и на этот раз, энергетического апокалипсиса можно избежать.

"Если Украина получит необходимые материалы для быстрого ремонта, а Россия не будет повторно бомбить те же места, ремонт может быть проведен быстро, и это не будет "концом света", - отметил источник издания.

Президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар прогнозирует, что энергоснабжение в Украине будет нестабильным в течение всей зимы и даже весной.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Из-за последствий атак РФ на энергосистему украинцы часами сидят без света. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцы будут проходить зиму с отключениями света объемом две-четыре очереди.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев озвучил сценарий, при котором ситуация со светом станет критической. По его словам, снижение температуры воздуха до 10-15°C мороза может привести к введению еще более длительных отключений. И тяжелее всего при этом будет прифронтовым регионам.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для того, чтобы вернуть энергосистему Украины к ее первоначальному состоянию без отключений, может потребоваться несколько лет уже после завершения российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: