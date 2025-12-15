Графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве - одни из самых длительных в Украине.
Об этом заявил в эфире Новости live директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Большой проблемы с обеспечением теплом нет. Есть проблема с графиками почасовых отключений. В Киеве протяженность графиков почасовых отключений одна из крупнейших в Украине", - отметил эксперт.
Он дал понять, что в длительных графиках отключений в столице виновата не только столичная власть.
"Это не только проблема городской администрации, поскольку Киев выполняет функции и общегосударственные. Здесь расположено огромное количество общегосударственных объектов. Поэтому это не должны быть только средства городской администрации. Это должны быть и государственные средства и хлопоты правительства и министерства энергетики также. Если бы сосредоточились и нормально скоординировали усилия, то могли бы решить эту проблему", - сказал Омельченко.
По его словам, могло бы помочь строительство децентрализованной генерации.
"Предыдущий состав министерства энергетики был сосредоточен не на строительстве децентрализованной генерации, а на строительстве атомных блоков. Они не построены, но деньги потрачены", - подчеркнул эксперт.
Отключение света в Украине - последние новости
Россия продолжает систематические атаки украинской энергетики. В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес удар по энергетическим объектам восьми областей. В результате атаки потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях временно оставались без электроснабжения.
В результате удара по Одесской области тысячи людей временно остались без тепла. По данным Минэнерго в Одессе и области без электроэнергии остаются более 400 тысяч потребителей.
В ночь на 13 декабря по "городу у моря" снова массированно ударили российские дроны. В результате атаки часть города осталась без света и воды.