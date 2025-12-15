Владимир Омельченко дал понять, что продолжительность отключений в столице могла бы быть меньше.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве - одни из самых длительных в Украине.

Об этом заявил в эфире Новости live директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Большой проблемы с обеспечением теплом нет. Есть проблема с графиками почасовых отключений. В Киеве протяженность графиков почасовых отключений одна из крупнейших в Украине", - отметил эксперт.

Видео дня

Он дал понять, что в длительных графиках отключений в столице виновата не только столичная власть.

"Это не только проблема городской администрации, поскольку Киев выполняет функции и общегосударственные. Здесь расположено огромное количество общегосударственных объектов. Поэтому это не должны быть только средства городской администрации. Это должны быть и государственные средства и хлопоты правительства и министерства энергетики также. Если бы сосредоточились и нормально скоординировали усилия, то могли бы решить эту проблему", - сказал Омельченко.

По его словам, могло бы помочь строительство децентрализованной генерации.

"Предыдущий состав министерства энергетики был сосредоточен не на строительстве децентрализованной генерации, а на строительстве атомных блоков. Они не построены, но деньги потрачены", - подчеркнул эксперт.

Отключение света в Украине - последние новости

Россия продолжает систематические атаки украинской энергетики. В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес удар по энергетическим объектам восьми областей. В результате атаки потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях временно оставались без электроснабжения.

В результате удара по Одесской области тысячи людей временно остались без тепла. По данным Минэнерго в Одессе и области без электроэнергии остаются более 400 тысяч потребителей.

В ночь на 13 декабря по "городу у моря" снова массированно ударили российские дроны. В результате атаки часть города осталась без света и воды.

Вас также могут заинтересовать новости: