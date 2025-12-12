Энергосистема Украины не проектировалась с учетом нынешнего сценария с регулярными обстрелами.

Российская армия уничтожает объекты генерации в прифронтовых и приграничных регионах и наносит удары по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии. При этом возможности Украины для передачи энергии от электростанций к потребителям на большие расстояния ограничены.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", отметив, что под сообщениями компании в соцсетях в последние дни появляется множество вопросов по поводу несправедливости формирования графиков.

"Причины различий в графиках обесточивания различных регионов обусловлены последствиями российских обстрелов. Применяя тактику "выжженной земли", Россия систематически уничтожает объекты генерации в прифронтовых и приграничных с ней регионах. А также - наносит удары по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно.

В пресс-службе добавили, что энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария, и возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за много сотен километров - ограничены.

"Даже без атак на сети передачи и распределения, передать необходимый объем электроэнергии, скажем, от Ривненская АЭС до Харькова - было бы проблематично. Потому что сотни километров линий электропередачи и подстанционное трансформаторное оборудование - физически не могут работать с такими уровнями напряжений. При этом, враг продолжает систематически атаковать инфраструктуру", - пояснили в компании.

Чтобы частично разгрузить сети, энергетикам приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены.

"Поэтому если вы видите различия в продолжительности обесточиваний в разных областях - это не потому, что кто-то "неправильно" распределил доступный объем электроэнергии или составил "несправедливые" графики. Такая ситуация сложилась из-за последствий вражеских обстрелов. Из-за целенаправленного намерения агрессора погрузить украинцев в темноту", - отметили в "Укрэнерго", добавив, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются круглосуточно.

Отключение света в Украине - последние новости

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что в Киеве отключения света более длительные, чем на Западе Украины. Столица зависит от электроэнергии с Ровенской и Хмельницкой АЭС, которую невозможно передать из-за повреждения ключевой подстанции.

При этом директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцы будут проходить зиму в нынешнем режиме отключений света - две-четыре очереди. Многодневного блэкаута в Киеве и области не будет. Он также отметил, что никто намеренно не ограничивает в поставках электричества восточные регионы, Киев или Одессу.

