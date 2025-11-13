В Европе считают, что разворовывались деньги народа, которые должны идти на передовую.

Скандал с коррупцией в энергетике Украины является "чрезвычайно досадным" и Киев должен отнестись к нему серьезно. Об этом глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила Reuters в среду.

"Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

"Я думаю, что очень важно, чтобы они действительно действовали очень быстро и относились к этому очень серьезно", - добавила она, имея в виду расследование дела и привлечение виновных к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал уволить двух министров правительства на фоне расследования вероятной коррупционной схемы на сумму 100 миллионов долларов.

Масштабная коррупция в энергетике Украины: главное

В понедельник НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую входили чиновники, политики и бизнесмены. Разворовывались государственные средства, предназначенные АО "НАЭК "Энергоатом".

Было заявлено о причастности к схеме бывшего министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. В ответ президент Зеленский отметил, что оба лица не могут оставаться на должностях.

Министр энергетики Светлана Гринчук в результате самостоятельно написала заявление о своей отставке.

От работы также был срочно отстранен ряд чиновников "Энергоатома" включая его вице-президента Якоба Хартмута.

