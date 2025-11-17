Речь может идти о размере долей в госкомпаниях до 30%.

На фоне масштабного коррупционного скандала в энергетике в правительстве предложили приватизировать долю акций НАЭК "Энергоатом".

Как сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, это позволило бы существенно улучшить корпоративное управление в этой компании. Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам экономической безопасности, передает корреспондент УНИАН.

"Наиболее действенная реформа, которая может быть, – это приватизация всего, что возможно. Относительно этого предприятия ("Энергоатом" – УНИАН), если будет приватизация доли этого предприятия, то это позволит существенно улучшить корпоративное управление", – сказал Соболев.

По его словам, речь может идти о размере приватизации долей в госкомпаниях в 10%, 20% или 30%.

"Период, когда наблюдательный совет может не принимать решения, максимально сократится, потому что будет кто-то, кто отвечает очень большими деньгами за это все", – отметил министр.

В соцсетях распространяются мнения политологов и разного калибра экспертов, что одним из мотивов текущего скандала было создать условия для продажи всего или части "Энергоатома" "нужным людям".

По мнению конспирологов, такая сделка также могла бы финансово подстраховать Украину в 2026 году на случай пробуксовки "репарационного кредита", который до сих пор находится на паузе из-за оппозиции Бельгии и отдельных стран-членов ЕС, которые до сих пор не решаются использовать замороженные российские активы, и которым дело "Мидаса" подбросило дополнительные аргументы.

Коррупция в "Энергоатоме" – что известно

10 ноября НАБУ и САП провели операцию под названием "Мидас" по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. В НАБУ тогда отметили, что в коррупционной схеме были задействованы высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Через эту схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом".

Позже антикоррупционный орган обнародовал часть записей в этом масштабном деле в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.

По этой схеме преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

