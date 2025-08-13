В настоящее время доподлинно о последствиях налетов пока что неизвестно.

В ночь на 13 августа беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в двух областях РФ. А также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области.

По данным местных пабликов, волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов. Пока что не известно о результатах удара. Но как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в Волгограде.

Кроме того, там был закрыт местный аэропорт. Рейсы в Москву и на курорты Египта задержаны.

Примечательно, что волгоградский НПЗ украинские дроны уже атаковали дважды - 31 января и 3 февраля этого года. После этого он останавливал работу.

Также украинские дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае. В частности, дроны наведались на НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Украинские дроны атаковали этот завод уже несколько раз в течение последних полутора лет.

Кроме этого, ночью дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба". Оттуда российская нефть идет в Беларусь, Балтику и Венгрию через Украину.

Удары по России

Вчера дроны Главного управления разведки ударили по единственному в России заводу по выпуску гелия для ракет. Этот завод считается одним из крупнейших в Европе - его годовая мощность составляет около 15 млрд куб м газа.

Местные жители видели пролеты БПЛА и сообщали о серии взрывов в районе завода.

