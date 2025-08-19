Основным поставщиком сжиженного газа для блока стали США.

В январе-июне 2025 года Европейский Союз импортировал российского сжиженного газа на 4,48 млрд евро, что почти на миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает The Brussel Times со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в целом ЕС в первом полугодии 2025 года импортировал сжиженного газа почти на 27 миллиардов евро. При этом чуть больше половины от указанной суммы европейцы заплатили США, которые остаются крупнейшим поставщиком сжиженного "голубого топлива" в блок. В 2024 году Евросоюз импортировал 45% сжиженного газа из США.

Издание напоминает, что Еврокомиссия планирует запретить импорт российского газа до конца 2027 года. Государства-члены должны разработать планы, в которых должны подробно описать поэтапное прекращение импорта газа, ядерной энергии и нефти из России.

Видео дня

Отказ ЕС от российского газа

Евросоюз с начала полномасштабного вторжения сократил импорт российского газа. Если в 2018-19 годах импорт российского газа в ЕС достигал 180 миллиардов кубометров, то в январе-июле блок импортировал менее 10 миллиардов кубов "голубого топлива".

18 июня 2026 года Еврокомиссия предложила странам-членам блока отказаться от закупки российского газа до конца 2027 года.

Более того, европейские чиновники уже знают как обойти потенциальное вето Венгрии и Словакии на отказ от российских энергоносителей.

Вас также могут заинтересовать новости: