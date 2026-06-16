Квоты ЕС могут стоить Украине $1,2 млрд экспорта, но не принесут пользы европейскому рынку, – GMK Center

Ужесточение европейских защитных мер в отношении импорта стали может нанести значительный ущерб украинской металлургии, но при этом не принесет ощутимого эффекта для стабилизации рынка ЕС. В то же время предложенный подход к Украине не соответствует ни рыночной логике, ни стратегическим целям евроинтеграции. Об этом заявил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

В частности, беспошлинные квоты на импорт стали в ЕС сокращаются почти на 47%, а пошлина на поставки сверх установленных лимитов с июля 2026 года вырастет с 25% до 50%. Для Украины рассматривается квота на уровне 713 тыс. тонн, что на 73% меньше фактических поставок украинской металлопродукции в ЕС в 2025 году.

"Украина не является источником избыточных мощностей или импортного давления на европейский рынок. Ее доля в потреблении горячекатаного проката в ЕС составляет всего 1,9%, а сортового проката – 1,6%", – подчеркивает Глущенко.

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Он отмечает, что украинская металлургия уже потеряла значительную часть производственных мощностей из-за войны. С 2013 по 2025 год сталеплавильные мощности страны сократились на 81%, а количество металлургических предприятий уменьшилось вдвое. При этом загрузка мощностей в настоящее время превышает 90%, что не оставляет возможностей для резкого наращивания экспорта.

По оценкам GMK Center, в случае введения предложенной квоты Украина может потерять до 1,9 млн тонн экспорта готовой стальной продукции и около $1,2 млрд валютной выручки в год. В то же время такой шаг практически не повлияет на баланс спроса и предложения на европейском рынке стали.

Сейчас Украина и европейские металлурги сталкиваются с одинаковыми вызовами: высокими ценами на энергоносители, ростом импорта из третьих стран и необходимостью финансировать "зеленый" переход, отмечает аналитик. Именно поэтому, по его мнению, украинскую металлургию следует рассматривать как часть будущей европейской производственной цепочки, а не как источник рисков для рынка ЕС.

Ранее представители отрасли предупредили, что новые квоты могут усилить негативный эффект от европейского механизма CBAM, который уже оказывает дополнительное давление на украинский металлургический экспорт. По оценкам участников рынка, совокупное влияние новых ограничений может привести к сокращению производства, потере валютной выручки и уменьшению налоговых поступлений в бюджет Украины.

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