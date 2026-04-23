Кризис ЦОФ 'Червоноградская' из-за влияния 'смотрящих' уже угрожает работе госшахт и энергетики, - СМИ

Кризисная ситуация на Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) "Червоноградская" носит системный характер и уже влияет на работу государственных шахт и угольной энергетики. Об этом сообщает"Экономическая правда" со ссылкой на представителей отрасли.

По словам собеседника издания, предприятие оказалось в глубоком кризисе из-за отсутствия эффективного государственного контроля и влияния неформальных групп.

"Из-за отсутствия государственного контроля и управления различными "смотрящими" некогда важное для экономики предприятие находится в глубоком кризисе. Компания не работает, не имеет договоров на обогащение угля и накопила ряд критических проблем", - отметил представитель одной из государственных компаний в беседе с журналистами.

В частности, речь идет о многомесячной задолженности по заработной плате, простое работников, отключение электроэнергии на предприятии из-за долгов и ухудшение технического состояния оборудования. Также с ноября 2025 года фактически прекращены поставки угля на фабрику.

Журналисты подчеркивают, что ситуация выглядит гораздо серьезнее и опаснее, поскольку остановка или нестабильная работа предприятия влияет на всю производственную цепочку.

ЦОФ "Червоноградская" должна обеспечивать обогащение угля для государственных предприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь", продукция которых поставляется на тепловую генерацию, в частности для нужд Центрэнерго. В то же время, как отмечается, вместо полноценного обогащения предприятие все больше ориентируется на смешивание угля, что свидетельствует о деградации производственной функции.

Ранее народный депутат Михаил Бондарь подчеркивал, что без восстановления эффективного государственного управления и стабилизации работы предприятия растут риски для подготовки к отопительному сезону и энергетической безопасности Украины.

