Стоимость газа не всегда влияет на цифры в платежках населения, отметил эксперт.

Коммунизм для теплокоммунэнерго закончился. Украинский газ уже нельзя отдавать даром для использования в серых схемах и перепродажи промышленности под прикрытием заботы о людях. Об этом на ресурсе site.ua пишет энергоэксперт Константин Мурашко в колонке "Мэрский шантаж".

"Привычка надеяться на дешевый ресурс государства осталась. Поэтому проще говорить, что цена от НАК "Нафтогаз" заставит повысить стоимость ккал на 40%. Но это откровенная ложь. По расчетам экспертов, изменение стоимости энергоресурсов на отопительный сезон 2021/2022 гг. по сравнению с действующей ценой может вызвать необходимость поднятия тарифа в среднем на 10%", - отметил эксперт.

По его словам, цена газа не всегда влияет на цифры в платежках населения. К примеру, в 2020 году при действии режима ПСО средняя цена газа для ТКЭ снизилась по сравнению с 2019 годом почти на 30%, однако это не повлияло на стоимость услуг по теплоснабжению. С другой стороны, Харьковский городской совет уже заявила, что не планирует повышать тарифы на тепло для населения в отопительный период, хотя основные предприятия теплокоммунэнерго города работают с "Нафтогаз Трейдинг".

"Не соответствует действительности и утверждение о "дискриминационные" условия трехлетнего контракта. Договор в открытом доступе (https://naftogaztrading.com. ua/documents/examples). Он является стандартным. При его подготовке пошли на существенные уступки производителям тепла, например, лишили необходимости нести ответственность за небалансы, то есть четко прогнозировать свои расходы. Соглашение содержит только общепринятые в сделках требования по платежной дисциплине. Нарекания, что ТКЭ не могут платить за газ из-за долгов государства, выглядят, как минимум, лукаво", - отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что наиболее активно обществу пытаются навязать мнение о том, что сдержать тарифы на тепло поможет продажу газа украинской добычи предприятиям ТКЭ без посредничества "Нафтогаз Трейдинга".

" Эта история муссируется не один год под разным соусом. Такая инициатива имеет целью только одно - получить бесконтрольный доступ к дешевому газу "Укргаздобычи", который можно дорого продать за границу или промышленности. Поэтому такое "улучшение" не может повлиять на цену энергоносителей, ведь маржа трейдера пока минимальна. Если взять расходы на закачку и хранения газа, то ее, наверное, вообще не будет", - уверен эксперт.

Мурашко отметил, что производителям тепла надо не обвинять и шантажировать правительство, а понять, что цель у всех одна: получить газ по приемлемой цене, чтобы в домах украинцев было тепло зимой, а добывающие компании имели средства на развитие.

Автор: Иван Бойко