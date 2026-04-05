Трамп ожидает заключения мирного соглашения с Ираном уже завтра, – журналист

Если же договориться не удастся, то тогда последуют новые массированные удары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп надеется, что мирное соглашение с Ираном будет заключено уже "завтра". Об этом в эфире канала Fox News заявил журналист, который перед этим пообщался с американским лидером.

"Я спросил его о возможности соглашения с иранцами. И президент сказал мне, что, по его мнению, он сможет достичь соглашения до завтра. Он сказал: "Я думаю, на завтра есть хорошие шансы, они ведут переговоры прямо сейчас", – заявил журналист.

Он добавил, что получил этот комментарий уже после публикации в Truth Social, где Трамп пригрозил Ирану ударами по энергетике.

Видео дня

При этом, по словам журналиста, если соглашение не будет заключено, Трамп планирует нанести новые масштабные удары по Ирану.

"Если Иран быстро не заключит соглашение, я рассматриваю возможность взорвать все и захватить нефть. Вы увидите удары по электростанциям и мостам по всей стране", – пересказывает слова Трампа журналист.

Трамп опубликовал истерический пост в соцсети

Как писал УНИАН, ранее сегодня Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social короткий пост, в котором грубой бранью поставил Ирану ультиматум.

"Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов, все в одном, в Иране. До сих пор не было ничего подобного!!! Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие уроды, или будете жить в аду", – написал Трамп.

