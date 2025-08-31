Ситуация с безопасностью АЭС остается критической.

Россия не пропустила инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) к новой дамбе, которую оккупанты построили возле Запорожской АЭС. Об этом пишет Sky News со ссылкой на директора агентства Рафаэля Гросси.

Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища новую плотину построили, чтобы удерживать достаточный объем воды для охлаждения шести реакторов ЗАЭС, находящихся в состоянии холодного останова.

"Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является критически важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - сказал Гросси.

По его словам, проблема осложняется еще и тем, что ЗАЭС сейчас полагается на одну внешнюю линию электропередач для питания систем обеспечения станции, которая сама сейчас электричество не производит.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Как писал УНИАН, весной появилась информация, что Россия якобы хочет возобновить выработку электроэнергии на украденной ЗАЭС, чтобы питать оккупированные территории Украины. Тогда в МАГАТЭ заявили, что они не видят признаков подготовки россиян к этому.

Позже глава МАГАТЭ рассказал, что этот вопрос обсуждали с россиянами. Вроде бы все сошлись во мнении, что сейчас запуск АЭС является нецелесообразным, но никаких четких обещаний оккупанты не дали.

