У Международного агентства есть свое мнение относительно заявлений Украины.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит никаких признаков того, что Россия пытается подключить оккупированную Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя этой организации.

"Наши команды продолжают подтверждать, что на данный момент нет никаких признаков того, что сейчас будет проводиться какая-то активная подготовка к перезапуску станции", - сказал представитель МАГАТЭ на условиях анонимности.

В агентстве ссылаются на ситуацию с Каховским водохранилищем, которое фактически прекратило существовать два года назад. Именно оно обеспечивало Запорожскую АЭС технической водой для контроля температуры в реакторах.

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"Станция потеряла свой основной источник охлаждающей воды, поэтому вся система не может работать так, как было изначально спроектировано. Потребление воды [во время активной работы АЭС] на порядок выше по сравнению с холодной остановкой. Мы не видим никакого легкого и быстрого решения этой проблемы", - сказал представитель МАГАТЭ.

Россияне хотят запустить ЗАЭС: что известно

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения и захвата ЗАЭС россиянами станция находится в режиме холодной остановки. То есть она не производит электроэнергию. Неделю назад руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что россияне активно строят магистральную ЛЭП от Запорожской АЭС в сторону России. По его словам, ЗАЭС или уже подключена к российской энергосистеме, или ее подкосят в ближайшие дни.

На днях о том же сообщила и газета The New York Times. По ее данным, россияне намерены перезапустить электростанцию и использовать ее для собственных нужд.

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