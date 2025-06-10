Рафаэль Гросси сообщил, что у россиян есть планы на перезапуск станции, но пока это маловероятно.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Москва не обещала отказаться от перезапуска оккупированной Запорожской атомной элестростанции (ЗАЭС). При этом он указал, что "существует общее мнение", что сейчас перезапуск станции не целесообразен.

Во время пресс-конференции 9 июня Гросси сообщил, что 6 июня в Калининграде состоялись "очень-очень исчерпывающие обсуждения" с российскими чиновниками, в ходе которых вопрос перезапуска ЗАЭС "был одним из главных", но не единственным.

"Они (россияне, - УНИАН) не дали никакого обещания, если можно так сказать, но я думаю, что между нами есть договоренность, или, по крайней мере, обстоятельства складываются так, что в нынешней ситуации они не будут запускать Запорожскую станцию, учитывая ряд факторов", - сообщил глава МАГАТЭ.

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Он отметил, что речь идет о военной ситуации, нехватке воды для охлаждения реакторов и отсутствие стабильного внешнего источника питания. Также Гросси подтвердил, что у россиян есть планы перезапустить ЗАЭС в определенный момент.

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Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты строят ЛЭП для запитки станции, и предположил, что ее подключат "в ближайшие дни".

В свою очередь в мае в МАГАТЭ сообщили, что не видят признаков подключения Запорожской АЭС к российской энергосети. В агентстве напомнили, что ЗАЭС не хватает воды для охлаждения реакторов для полноценной работы станции.

Позже стало известно, что глава компании "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о строительстве плавучей насосной станции для перезапуска Запорожской АЭС.

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