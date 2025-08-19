Отмечается, что экспорт в Индию в этом месяце сократился до не более 400 000 баррелей в день.

Нефтеперерабатывающие компании Китая бросились скупать флагманскую марку российской нефти. Они воспользовались скидками на баррели, от которых отказалась Индия в связи с ужесточением Вашингтоном торговых пошлин.

Издание Bloomberg пишет, что хотя Пекин является крупнейшим импортером российской нефти, он, как правило, закупает ее на Дальнем Востоке. Однако в августе поставки нефти марки Urals, которая отгружается из портов Балтийского и Черного морей, составили почти 75 000 баррелей в день.

По данным Kpler, это почти вдвое превышает средний показатель с начала года, который составляет около 40 000 баррелей. В то же время экспорт в Индию в этом месяце сократился до не более 400 000 баррелей в день по сравнению со средним показателем в 1,18 млн баррелей.

По данным Kpler и Energy Aspects, нефтеперерабатывающие заводы в Китае на данный момент, вероятно, закупили от 10 до 15 партий нефти марки Urals с поставкой в октябре и ноябре, что превышает их обычный объем закупок.

"Я не удивлюсь, если в ближайшие дни китайцы закупят еще больше партий с поставкой в ноябре", — сказал Мую Сю, старший аналитик по сырой нефти в Kpler, если цены на Urals останутся привлекательными.

По данным трейдеров, недавно этот сорт нефти предлагался с премией в 1 доллар за баррель по сравнению с Dated Brent, и дальнейших скидок не наблюдалось в связи с повышенным интересом со стороны китайских нефтеперерабатывающих компаний.

В настоящее время, по данным Bloomberg, у побережья Китая ожидают по крайней мере два танкера с нефтью марки Urals, каждый из которых имеет вместимость 1 млн баррелей, и в ближайшие недели ожидается прибытие еще нескольких судов. Суда "Георгий Маслов" и "Зенит" находятся в режиме ожидания недалеко от Чжоушаня, где находится база компании Zhejiang Petroleum & Chemical Co.

Индийские переработчики по-прежнему остаются в стороне, хотя они получают и рассматривают предложения по Ural, сообщили трейдеры.

Экспорт российськой нефти - последние новости

В январе-июле 2025 года Россия сократила экспорт нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя еще в середине июля поставки российской нефти на мировой рынок резко увеличились. По данным Bloomberg, экспорт из портов Балтийского моря достиг максимума за почти 10 месяцев.

На экспорт российской нефти потеционно могут повлиять американские санкции против покупателей сырья из РФ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на Индию из-за закупок российской нефти.

