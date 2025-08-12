Объемы поставок российской нефти могут вырасти из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ.

Экспорт российской нефти снижается третью неделю подряд, но сокращение поставок пока незначительно, сообщает Bloomberg.

По данным издания, морской экспорт "черного золота" за период с 13 июля по 10 августа составил в среднем 3,11 млн баррелей, что примерно на 3% меньше, чем за период с 6 июля по 3 августа. В частности, поставки нефти азиатским клиентам РФ, за отчетный период, снизилось в среднем до 2,73 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт российской нефти в Турцию за период с 13 июля по 10 августа снизился до трехмесячного минимума - 280 000 баррелей в сутки. Поставки в Сирию в среднем составляли около 70 000 баррелей в сутки.

В то же время отмечается, что за период с 4 по 10 августа из российских портов было отгружено зарубежным клиентам 23,31 млн баррелей российской нефти, что почти на 600 тысяч баррелей больше, чем за предыдущую неделю. При этом экспортная выручка за период с 4 по 10 августа упала на 4% по сравнению с предыдущей неделей, до 1,38 миллиарда долларов из-за снижения стоимости российской нефти.

Журналисты отмечают, что пока преждевременно говорить о влиянии объявленных Дональдом Трампом новых пошлин на индийские товары, поскольку они вступят в силу только 27 августа и могут быть пересмотрены, но считают, что "пока рынок, похоже, не видит значительных перебоев в экспорте российской нефти".

Наоборот, издание не исключает увеличения экспорта российской нефти из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ России.

Экспорт российской нефти - последние новости

В январе-июле 2025 года Россия сократила экспорт нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя еще в середине июля поставки российской нефти на мировой рынок резко увеличились. По данным Bloomberg, экспорт из портов Балтийского моря достиг максимума за почти 10 месяцев.

На экспорт российской нефти потеционно могут повлиять американские санкции против покупателей сырья из РФ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на Индию из-за закупок российской нефти, но соответствующее решение вступит в силу только в конце августа, если не будет отменено.

