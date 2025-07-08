Объемы переработки нефти растут быстрее, чем производство, что приводит к сокращению экспорта.

Поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с февраля. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов растет быстрее, чем производство, что приводит к сокращению экспорта.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 6 июля средние морские перевозки сырой нефти за месяц составили 3,12 млн баррелей в день, что на 3% меньше, чем за период по 29 июня.

При этом добыча выросла примерно на 60 000 баррелей в день, что составляет одну треть от общего роста добычи, установленного для страны ОПЕК+. В то же время объем переработки вырос на 140 000 баррелей в день.

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Увеличение добычи, разрешенное России в рамках ОПЕК+, ограничено более глубокими сокращениями. Согласно текущим планам, размер этих сокращений будет расти до сентября, что, вероятно, еще больше ограничит объем дополнительной нефти, доступной для экспорта.

Падение российского экспорта подчеркивает разрыв между большим увеличением добычи группой ОПЕК+ и гораздо меньшими дополнительными объемами, которые фактически попадают на международный рынок.

Увеличение добычи в ОПЕК+ и цены на нефть

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, договорились о повышении добычи на 548 000 баррелей в день в августе, что больше запланированных 411 000 баррелей в день. Это решение отменяет почти все добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были введены группой.

На этом фоне 8 июля цены на нефть снизились после роста почти на 2%.

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