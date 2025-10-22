В настоящее время в ряде областей уже введены экстренные графики отключения электроэнергии.

Всю ночь российские оккупанты наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины. В настоящее время массированная атака продолжается.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук. "Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в ее сообщении.

Она пообещала предоставить все подробности позже, а пока попросила украинцев оставаться в укрытиях.

В настоящее время известно, что графики отключения электроэнергии уже введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях. А в Запорожской области без света в результате атаки остались 2 тыс. абонентов.

По состоянию на 08:00 ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений в двух областях, включая столицу. "По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", – говорится в сообщении. В случае изменений будут оперативно информированы граждане, добавили в компании.

Вдогонку Житомироблэнерго сообщило о введенных аварийных отключениях электроэнергии в области. "Только что получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАО). Отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", - пояснили в компании.

В Полтавской областной военной администрации сообщили, что в области в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Удары по энергетической инфраструктуре

Вчера из-за ударов оккупантов по энергообъектам в нескольких областях Украины отсутствовало электроснабжение.

В Укрэнерго сообщали, что остается без света большая часть потребителей в Черниговской области. Энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы.

А 17 октября после новой волны атак в нескольких регионах Украины также были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

