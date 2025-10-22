Последствия комбинированной атаки оккупантов фиксируются в ряде столичных районов. Из-за атаки в городе действуют отключения света.

Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву, в результате чего два человека погибли, еще 5 получили ранения.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали о масштабах последствий удара.

Видео дня

Последствия по районам:

Днепровский район: попадание в 16-этажку. Пожар на 6-м этаже, спасены 10 человек, среди них дети.

"К сожалению, обнаружены тела двух погибших", - говорится в сообщении.

Дарницкий район: в результате попадания БпЛА горели этажи с 11 по 16 в 17-этажке. Спасены 15 человек, из них 2 ребенка. В ГСЧС добавили, что также горело двухэтажное нежилое здание - пожар локализован.

Деснянский район: поврежден фасад 10-этажки, горел автомобиль и газовая труба. Спасены 20 человек.

Печерский район: зафиксированы попадания в верхние этажи 25-этажного дома. Возгорание ликвидировано до прибытия спасателей.

Относительно пострадавших мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что их пока 5 человек. "В результате вражеской атаки погибли два человека. Пятеро пострадали. Всех пострадавших медики госпитализировали. В том числе - двухлетнего ребенка", - детализировал он.

Кроме того, в столице начали действовать экстренные графики отключения электроэнергии.

Ночной удар по Киеву

После часа ночи в Киеве начала работать противовоздушная оборона. Всю ночь враг бил по столице дронами, а рано утром в ход пошли крылатые ракеты.

Местные власти сообщали о падении обломков дронов в ряде районов. Вследствие этого возникли многочисленные пожары. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российского удара.

