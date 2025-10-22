Россияне будут сосредотачивать свои удары именно на энергетической, газовой, топливной инфраструктуре Украины.

До конца месяца стоит ожидать, как минимум, еще один-два массированных удара со стороны российских оккупантов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. "Это четвертый или пятый день после предыдущего массированного налета, поэтому он ожидаемый", - сказал эксперт.

По его словам, массированные атаки будут продолжаться с большим количеством средств поражения, поскольку произошло накопление беспилотников.

Видео дня

"Примерно 3300 беспилотников использовано. То есть не всех типов, а "Шахедов" и "Гербер", которые участвуют в ударах по украинским городам. А общий выпуск составляет, около 5200. Поэтому, минимально до конца месяца еще один-два массированных удара точно будут. По Украине, не обязательно по Киеву", - пояснил Романенко.

Он подчеркнул, что враг будет сосредоточен именно на энергетической, газовой, топливной инфраструктуре. "У них узкая направленность ударов. Они будут сконцентрированы на объектах энергетической инфраструктуры, россияне же обещали загнать украинцев в пещеры", - добавил эксперт.

Ночной удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в результате вражеской атаки на Киевщине погибли четыре человека, в том числе двое детей. В частности, погибли молодая женщина 1987 года рождения, 6-месячный младенец и 12-летняя девочка в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома.

Кроме того, в Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома. Также обломки вызвали пожар в частном доме, произошло возгорание грузовика с прицепом.

Вас также могут заинтересовать новости: