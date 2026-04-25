Россияне запустили по Украине ракеты и ударные дроны

Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

В ночь на 25 апреля российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также было запущено большое количество ударных дронов.

"Группа БПЛА курсом на Днепр. БПЛА из Полтавщины держат курс на Черкасскую область", - предупредили в ВС.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На данный момент - без пострадавших. Детали выясняем", - сообщил мэр Игорь Терехов.

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами - погибли два человека, 14 получили ранения. Город был атакован ночью беспилотниками несколько раз, дроны летали прямо над жилыми домами.

Вас также могут заинтересовать новости: