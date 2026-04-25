Мир оказался на грани нового Чернобыля, и в этом виноват не только Путин, - The Independent

Эксперты критикуют Россию за её безрассудные обстрелы, а мировых лидеров – за отсутствие политической воли действовать.

Мир оказался опасно близко к новой ядерной катастрофе, а действия политических лидеров свидетельствуют об игнорировании уроков прошлого. Об этом предупредили международные эксперты, анализируя ситуацию вокруг Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, пишет The Independent.

Президент Украинского ядерного общества, бывший глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша, вспоминая момент, когда впервые увидел разрушенный реактор на ЧАЭС в день взрыва, говорит, что у него было состояние шока.

"То, что я увидел в тот день, не соответствовало ни одному из сценариев, которые мы отрабатывали. Первые несколько дней мы просто пытались понять, что же на самом деле произошло", – вспоминает он.

По мнению Холоши, российский диктатор Владимир Путин подводит Украину к грани новой катастрофы.

"Россия не усвоила уроков Чернобыля. Возможно, эти действия, по их мнению, служат геополитическим целям, но игнорирование уроков Чернобыля ставит под угрозу не только Украину, но и региональную и глобальную безопасность", – говорит он.

С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска неоднократно действовали опасно вблизи украинских ядерных объектов. Издание напомнило о нескольких таких фактах.

На днях Украина заявляла, что Москва запускает дроны и ракеты вблизи ЧАЭС, что создает риск масштабной аварии. Запорожская АЭС, оккупированная Россией, на прошлой неделе пережила уже 13-е отключение электроэнергии с начала вторжения. Кроме того, в прошлом году российский дрон пробил внешнюю защитную оболочку над четвертым реактором ЧАЭС, которая сдерживает утечку радиоактивных веществ и защищает остатки разрушенного энергоблока.

Президент "Бюллетеня для ученых-атомщиков" Александра Белл говорит, что спустя 40 лет бездействие мировых лидеров в вопросах снижения ядерных рисков является "служебной халатностью как в Вашингтоне, так и в Москве".

"Мы чрезвычайно близки к ряду потенциальных катастроф в ядерной сфере", – отметила она, обвиняя Москву и других лидеров в том, что они "не усвоили необходимых уроков относительно потенциальных опасностей" и "ставят нас в ситуацию, где мы можем повторить катастрофу Чернобыля".

По ее словам, проблема не в том, что политики не понимают опасности, а в том, что не хватает срочности и политической воли действовать.

Запорожье в центре ядерного риска

Белл, которая ранее занимала в правительстве США должности, связанные с ядерной энергетикой, заявила, что атака на Запорожскую АЭС может привести не только к разрушению инфраструктуры, но и к расплавлению реактора.

"Поражает, что вообще возможны такие действия в отношении объекта, который может вызвать чрезвычайно опасную аварию", – говорит она.

Эксперты предупредили, что станция становится все более опасной из-за деградации систем безопасности, слабого регулирования и критической нехватки персонала.

Холоша работал на ЧАЭС во время аварии 1986 года и позже занимался ядерной безопасностью в правительстве. Он подчеркнул, что действия России могут привести к "неконтролируемому выбросу радиации", который будет представлять "смертельную угрозу не только для Украины, но и для всех соседних государств".

Отмечается, что Запорожская АЭС нуждается в постоянном электроснабжении для функционирования систем безопасности, но его уже неоднократно теряли. Кроме того, не проводятся необходимые ремонты, что приводит к постепенному выходу из строя критически важного оборудования. К тому же станция испытывает серьезную нехватку персонала, а большинство работников там – не из украинской компании "Энергоатом", которая ранее управляла объектом, а из российских структур.

По словам Холоши, территория станции и энергоблоки заминированы, что значительно повышает риск случайного или преднамеренного взрыва.

Старший специалист по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Шон Берни обратил внимание на то, что Москва вместе с государственной корпорацией "Росатом" планирует подключить станцию к своей энергосистеме.

"Нельзя допустить, чтобы "Росатом" пытался снова запустить реакторы. Главным приоритетом международного сообщества, европейских правительств и МАГАТЭ должно быть прекращение незаконной оккупации станции. России нельзя позволить сохранить контроль над ней ни при каких условиях", – подчеркнул он.

Новая ядерная эпоха

Опасения Холоши спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы только усилились, ведь вместо деэскалации мировые лидеры все чаще прибегают к ядерным угрозам.

"Мы наблюдаем опасное снижение порога ядерного шантажа. Когда лидеры открыто говорят о применении ядерного оружия, это подрывает глобальную систему сдерживания", – говорит он.

По мнению Белла, мир вступает в новую ядерную эпоху, где лидеры не предпринимают реальных шагов для снижения рисков.

Так называемые "Часы Судного дня", которые определяют, насколько человечество близко к самоуничтожению, в январе 2026 года показали 85 секунд до полуночи – это самый опасный показатель за всю историю.

"В нашей истории уже были опасные периоды, но тогда лидеры находили способы снизить риски, даже несмотря на сложные отношения. Каждый раз, когда стрелки откатывались назад, это происходило благодаря давлению общества и готовности лидеров действовать и прислушиваться к экспертам. Даже в самые мрачные времена холодной войны мы говорили о стратегической стабильности и ядерных рисках. Сейчас мы этого не видим", – подытожила Белл.

РФ подвергает опасности весь мир

Как недавно сообщал УНИАН, РФ и Беларусь затрудняют работу атомщиков. Речь шла о том, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации и закрытия транзита через территорию Беларуси работники Чернобыльской АЭС вынуждены тратить на дорогу до работы в несколько раз больше времени, а воздушные атаки остаются главной угрозой безопасности для региона.

Также недавно генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказывал, как РФ умышленно запускает ракеты и дроны через АЭС, что повышает риск серьезной аварии. По его словам, с начала полномасштабного вторжения как Чернобыльская, так и Хмельницкая АЭС находились на маршрутах полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Всего зафиксировано 35 таких ракет, которые пролетали на расстоянии до около 20 км от этих объектов. Из них 18 во время одного полета проходили вблизи обеих станций.

Вас также могут заинтересовать новости: