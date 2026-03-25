Доходы России от нефти и газа достигли рекорда с начала войны в Украине

Экспортные цены на российскую нефть выросли более чем на 10 долларов за баррель.

Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в марте выросли до максимума за последние четыре года. Этому способствовал рост цен на "черное золото" из-за войны на Ближнем Востоке, а также временное разрешение США на продажу подсанкционной российской нефти.

По данным издания Bloomberg, в течение последних трех недель средние доходы Кремля от экспорта нефти выросли до 270 миллионов долларов в день, что вдвое больше, чем в январе 2026 года.

"Президент РФ Владимир Путин предупредил, что эта неожиданная прибыль будет временной, но пока военный бюджет Москвы получает значительный прирост", – констатируют журналисты.

В целом за период с 22 февраля по 22 марта экспорт российской нефти по морю составлял в среднем 3,6 млн баррелей в день, что на 160 тысяч больше, чем за период с 15 февраля по 15 марта.

В частности, за первые 22 дня марта поставки российской нефти в Индию выросли в среднем до 1,14 миллиона баррелей нефти в день – против 1,09 миллиона баррелей в день в феврале.

В то же время объем российской нефти, находящейся в танкерах в море, остается на уровне около 135 млн баррелей, что лишь немного меньше пикового значения.

Другому ключевому покупателю российской нефти – Китаю – в период с 22 февраля по 22 марта отгружали в среднем по 970 тысяч баррелей нефти в сутки, против 1,18 миллиона баррелей в период с 15 февраля по 15 марта.

Цена на российскую нефть

Bloomberg со ссылкой на данные новостного агентства Argus Media отмечает, что экспортные цены на российскую нефть марки Urals из портов на Балтике выросли примерно на 10 долларов – до 61,93 доллара за баррель. Российская нефть с отгрузкой из черноморских портов РФ продается по 60,22 доллара.

Цена российской нефти марки ESPO, которая поставляется преимущественно в Китай, выросла на 10,50 доллара и составила в среднем 74,88 доллара за баррель. Российская нефть для Индии с доставкой в порты страны подорожала на 12,70 доллара – до 82,91 доллара за баррель.

Ситуация в Иране и нефтегазовые доходы России

Из-за продолжения войны на Ближнем Востоке и почти полной блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли. По состоянию на утро 25 марта нефть марки Brent стоила 96,20 доллара за баррель.

Рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке дает возможность увеличить нефтегазовые доходы РФ. По подсчетам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, если война затянется до сентября, РФ может заработать до 250 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: