Нефтегазовые доходы составляют до четверти российского бюджета и являются главным источником финансирования войны в Украине.

Российский бюджет в январе 2026 года может получить меньше налогов от добычи нефти за последние три года.

По подсчетам Reuters, по итогам первого месяца следующего года нефтяные компании уплатят в российскую казну 380 миллиардов рублей этого налога (4,72 миллиарда долларов), что на 16% меньше чем в декабре, и более чем на половину меньше чем в январе 2025 года.

Журналисты отмечают, что российский бюджет получит в январе меньше денег от нефтяных компаний преимущественно из-за падения мировых цен на нефть.

"Другими факторами, способствующими резкому падению поступлений, является укрепление курса рубля относительно доллара США в декабре и снижение цен на нефтепродукты", - добавляет Reuters.

Издание добавляет, что в декабре нефтяные гиганты заплатят 14 266 рублей за тонну добытого сырья, что на 19% меньше показателя ноября и на 54% ниже показателя декабря 2024 года.

"Ставка налога вернется к уровням, которых не было с декабря 2022 года (примерно 14 600 рублей за тонну), когда страны ЕС официально ввели эмбарго на российскую нефть", - отмечают журналисты.

Издание объясняет, что налоги на добычу полезных ископаемых уплачиваются в российский бюджет 28 числа каждого месяца, отражая объемы добычи нефти за предыдущий месяц.

Нефтегазовые доходы составляют до четверти бюджета России и являются важнейшим источником финансирования российско-украинской войны.

Нефтегазовые доходы России в декабре вероятно снизятся почти вдвое по сравнению с прошлым годом до 410 миллиардов рублей (5,17 миллиарда долларов).

Снижению нефтегазовых доходов РФ поспособствовали санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ключевые покупатели российской нефти - Индия и Китай - ограничили ее импорт.

Из-за этого российские компании вынуждены продавать нефть с рекордными скидками, что вместе с падением мировых цен на нефть обвалило стоимость российского сырья до минимума с начала полномасштабного вторжения.

