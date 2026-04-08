Цены на нефть РФ взлетели до максимального уровня за последние 13 лет, но есть нюанс, - СМИ

Цены на российскую нефть поднялись до самого высокого уровня за последние 13 лет, ведь Москва воспользовалась глобальным ростом цен на нефть, связанным с Ираном. Об этом пишет Bloomberg.

По информации Argus Media, 2 апреля цена на флагманскую российскую нефть марки "Urals" достигла 116,05 долларов за баррель в российском порту Приморск, который является крупнейшим нефтеэкспортным объектом на Балтийском побережье РФ.

"Эта цена, которая не включает расходы на доставку, почти вдвое превышает среднюю цену в 59 долларов за баррель, предусмотренную в российском бюджете на этот год. Неожиданные доходы от нефти ослабляют давление на финансы Кремля, который продолжает войну в Украине", - подчеркивают в издании.

Видео дня

В Bloomberg добавили, что война на Ближнем Востоке фактически перекрыла около пятой части мировых поставок нефти, проходящих через Ормузский пролив. В частности, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Тегеран открыл этот важный водный путь, в противном случае он пригрозил разрушить ключевую инфраструктуру страны, установив срок до 20:00 по восточному времени 7 апреля.

Отмечается, что средняя скидка на нефть марки "Urals" из западных портов России к мировому эталону Dated Brent сократилась до уровня ниже 27,75 доллара за баррель, что является самым низким показателем с середины декабря.

"По данным, к моменту прибытия нефти сорта "Urals" в Индию она торгуется с премией к сорту "Брент", которая выросла до 6,1 доллара за баррель по сравнению с 3,9 доллара две недели назад. Неясно, приносит ли в конечном итоге этот ценовой спред - разница между экспортной и ценой с доставкой - прибыль России", - анализируют в материале.

В то же время возможности Москвы воспользоваться глобальным ростом цен на нефть ограничивают украинские удары по нефтяной инфраструктуре и НПЗ.

"Киев усилил удары по морским портам - в частности на Балтийском побережье, откуда отгружается около 40 % российской нефти морским транспортом, - что привело к перебоям в погрузке и сокращению доходов Москвы от экспорта сырья", - напомнили в Bloomberg.

Удары по объектам РФ - последние новости

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили нефтяной терминал в Ленинградской области РФ. По предварительной информации, подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика".

"Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

Также издание The New York Times писало, что Украина готовит России "нефтяной апокалипсис", игнорируя предостережения Запада. Как рассказали журналисты, только за прошлый месяц Киев взял на себя ответственность за 10 масштабных атак.

Наиболее значительными стали удары по балтийским портам Усть-Луга и Приморск, через которые проходит около 40% морского экспорта российской нефти.

