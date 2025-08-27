Отмечается, что трейдеры пристально следят за ситуацией в Украине.

Цены на нефть стабилизировались в среду, 27 августа, после падения накануне. Инвесторы следят за ситуацией в Украине и оценивают последствия введения новых пошлин США для Индии.

Агентство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 9 центов до 67,13 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 8 центов до 63,17 доллара. Оба контракта упали более чем на 2% накануне после того, как начали неделю на двухнедельном максимуме.

"Существует большая неопределенность в отношении того, как может быть разрешена патовая ситуация в Украине, что предвещает колебания цен на нефть, но, вероятно, в относительно небольшом диапазоне. За последнюю неделю большая часть скидки на нефть из-за войны в Украине была отменена, но рынок также не готов учитывать в ценах значительную премию за риск поставок", - сказала основательница компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка Вандана Хари.

Кроме того, вступили в силу дополнительные пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии.

Аналитики оценивают, что Индия сэкономила не менее 17 миллиардов долларов за счет увеличения импорта нефти из России с начала 2022 года. Дополнительные пошлины в размере до 50% на импорт из Индии могут сократить экспорт более чем на 40%, или почти на 37 миллиардов долларов, только с апреля по март, согласно данным аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI) в Нью-Дели.

Кроме того, атаки украинских дронов на российские НПЗ сокращают их производственные мощности, вынуждая экспортировать нефть, которую В РФ не могут переработать.

Россия пересмотрела свой план экспорта сырой нефти из западных портов на 200 000 баррелей в день в августе по сравнению с первоначальным графиком после атак на прошлой неделе, сообщили источники.

Несмотря на угрозы США повысить пошлины на индийские товары, государственные НПЗ Индии снова начали закупать российскую нефть.

Спустя неделю стало известно, что нефтеперерабатывающие компании Индии сократят закупки российской нефти в ближайшие недели в качестве небольшой уступки Вашингтону менее чем за сутки до введения дополнительных пошлин США.

