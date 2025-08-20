Отмечается, что поставки будут осуществлены в сентябре и октябре.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили закупки российской нефти после паузы. НПЗ пошли на такой шаг несмотря на повышение пошлин и шквала критики со стороны США.

Издание Bloomberg пишет, что переработчики, в том числе Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., за последние два дня закупили несколько партий российской нефти марки Urals. Поставки будут осуществлены в сентябре и октябре.

Ранее в этом месяце государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки флагманской нефти марки Urals на эти месяцы под давлением США. В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков разработать планы по отказу от российской нефти на случай прекращения поставок. Один из чиновников сказал, что это указание было равносильно планированию сценариев.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро написал на этой неделе в колонке для Financial Times, что рост закупок российской нефти вызван "спекуляцией со стороны крупного нефтяного лобби Индии", а не внутренними потребностями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "самые богатые семьи Индии" извлекли выгоду из закупок московской нефти, и подтвердил планы по повышению пошлин для Нью-Дели.

Закупки российской нефти - последние новости

За первые шесть месяцев текущего года Россия сократила экспорт нефти на 4%. Хотя еще в середине июля поставки российской нефти на мировой рынок резко увеличились.

На экспорт российской нефти потеционно могли повлиять американские санкции против покупателей сырья из России. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на Индию из-за закупок российской нефти.

Позже стало известно, что нефтеперерабатывающие компании Китая бросились скупать флагманскую марку российской нефти, от которое отказалась Индия в связи с ужесточением Вашингтоном торговых пошлин.

